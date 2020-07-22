Вантажник аеропорту назвав непотрібну деталь в кожній валізі

Анонімний вантажник, який пропрацював більше 11 років в аеропорту, розповів, що бирки, які вішають пасажири на свій багаж, щоб не втратити його, є непотрібною деталлю у валізі.

Своїм досвідом він поділився з користувачами форуму Reddit. За його словами, бирки дратують всіх вантажників, передає Daily Express.

"Вони постійно заважають нам взятися за ручку, падають або ламаються. До того ж, якщо бирки відриваються, вони стають сміттям, який є небезпечним для двигунів літака", – пояснив він.

Бирка є непотрібною деталлю у валізі Comfy

Вантажник порадив пасажирам, які бояться загубити багаж, писати свої контактні дані фломастером з боку валізи.

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