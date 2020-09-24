Вакарчук полетів на відпочинок до Туреччини: скільки коштує проживання в елітному готелі

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук полетів на відпочинок до Туреччини в елітний готель, де одна доба проживання коштує понад 23 тис. грн.

За інформацією видання "Страна", Вакарчук проводить відпустку в селищі Гольтубуку неподалік від Бодрума. Він нібито вибрав готель AMANRUYA.

Готель виконаний у стилі турецького села і представляє собою 36 котеджів, у 20-ти з них є свої міні-басейни. До берега Егейського моря – усього 300 метрів.

Який вигляд має готель AMANRUYA. Tripadvisor

На території ростуть сосни, оливкові дерева і фруктові сади. У готелі є 50-метровий басейн із панорамним видом на море, а також свій невеликий пляж.

Який вигляд має готель AMANRUYA. Otpusk

AMANRUYA – готель, де відпочиває Вакарчук. Otpusk

Який вигляд має AMANRUYA. Otpusk

На офіційному сайті зазначено, що ціна за добу на віллі (75 кв. м) з видом на сад – $841 або близько 23,5 тис. грн. Якщо вікна вілли виходять на море – проживання обійдеться дорожче, близько $930 доларів або 26 100 гривень.

Вартість відпочинку в готелі AMANRUYA. Офіційний сайт готелю

У кожному котеджі є велике двоспальне ліжко, вітальня, а також величезна ванна кімната з вікнами. Гості можуть відпочивати на власній терасі. У разі бронювання на тиждень і більше, готель надає бонус у розмірі двох безкоштовних ночей.

Відзначимо, сам же Святослав Вакарчук на особистій сторінці в Instagram повідомляв, що зараз працює над новим альбомом.

Святослав Вакарчук розповів про роботу над новим кліпом. Instagram Вакарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук відверто висловився про свої доходи. Він заявив, що вважає себе багатою людиною і не має на меті прибіднятися на публіці.