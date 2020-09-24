Вакарчук полетів на відпочинок до Туреччини: скільки коштує проживання в елітному готелі

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук полетів на відпочинок до Туреччини в елітний готель, де одна доба проживання коштує понад 23 тис. грн.

За інформацією видання "Страна", Вакарчук проводить відпустку в селищі Гольтубуку неподалік від Бодрума. Він нібито вибрав готель AMANRUYA.

Готель виконаний у стилі турецького села і представляє собою 36 котеджів, у 20-ти з них є свої міні-басейни. До берега Егейського моря – усього 300 метрів.

На території ростуть сосни, оливкові дерева і фруктові сади. У готелі є 50-метровий басейн із панорамним видом на море, а також свій невеликий пляж.

На офіційному сайті зазначено, що ціна за добу на віллі (75 кв. м) з видом на сад – $841 або близько 23,5 тис. грн. Якщо вікна вілли виходять на море – проживання обійдеться дорожче, близько $930 доларів або 26 100 гривень.

У кожному котеджі є велике двоспальне ліжко, вітальня, а також величезна ванна кімната з вікнами. Гості можуть відпочивати на власній терасі. У разі бронювання на тиждень і більше, готель надає бонус у розмірі двох безкоштовних ночей.

Відзначимо, сам же Святослав Вакарчук на особистій сторінці в Instagram повідомляв, що зараз працює над новим альбомом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук відверто висловився про свої доходи. Він заявив, що вважає себе багатою людиною і не має на меті прибіднятися на публіці.