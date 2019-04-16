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/Журнал

В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

1.1тЧитати матеріал російською

На південному сході Японії відбулося виверження вулкана Асо.

Про це повідомило видання The Asahi Shimbum. Інцидент трапився у південно-західній префектурі Кумамото на острові Кюсю.

Зазначається, що Асо вважається одним з найбільших вулканів у країні .З його кратера на кілька десятків метрів вгору піднімається стовп білого диму. За даними головного метеорологічного управління Японії, дим і попіл з кратера вулкана, розташованого в префектурі Кумамото, піднялися на висоту близько 200 метрів, вітром їх віднесло на північний захід.

В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

Скріншот із метеорологічного сайту Японії

Метеорологи попередили про небезпеку наближення до кратера Накадаке-1 ближче, ніж на 1 кілометр. Повідомлень про збитки або постраждалих поки не надходило.

У 130 кілометрах від нього розташована АЕС "Іката".

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Ось як виглядав вулкан під час попередніх вивержень:

В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

Japan Guide

В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

Japan Guide

В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

Japan Guide

Читайте також на OBOZREVATEL, як в Гарадагському районі Баку (Азербайджан) прокинувся і почав вивергатися грязьовий вулкан Отман-Боздаг. Висота язиків полум'я при цьому досягала 200-300 метрів.

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Місце
Японія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Обещали на Востоке России, а пока вырвалось в Японии. Что-то грядет.
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