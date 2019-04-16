В Японії почалося виверження небезпечного вулкана: перше фото

На південному сході Японії відбулося виверження вулкана Асо.

Про це повідомило видання The Asahi Shimbum. Інцидент трапився у південно-західній префектурі Кумамото на острові Кюсю.

Зазначається, що Асо вважається одним з найбільших вулканів у країні .З його кратера на кілька десятків метрів вгору піднімається стовп білого диму. За даними головного метеорологічного управління Японії, дим і попіл з кратера вулкана, розташованого в префектурі Кумамото, піднялися на висоту близько 200 метрів, вітром їх віднесло на північний захід.

Скріншот із метеорологічного сайту Японії

Метеорологи попередили про небезпеку наближення до кратера Накадаке-1 ближче, ніж на 1 кілометр. Повідомлень про збитки або постраждалих поки не надходило.

У 130 кілометрах від нього розташована АЕС "Іката".

Ось як виглядав вулкан під час попередніх вивержень:

Japan Guide

Japan Guide

Japan Guide

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