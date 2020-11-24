В Італії закриють лижні траси через коронавірус

В Італії на різдвяні свята закриють лижні траси для туристів. Це пов'язано з COVID-19.

В італійському уряді повідомили, що вони очікують третю хвилю пандемії і тому не можуть дозволити відновити "лижні" канікули, пише "Ugamasonblog".

Так, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав європейських лідерів до "європейської координації" в цій ситуації.

Крім того, губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що не можна заборонити катання на лижах в Південному Тіролі (Італія) і дозволити його в Каринтії (Австрія).

В Італії на різдвяні свята закриють лижні траси для туристів HappyMigration.com

"Це був би неприйнятний жарт", – додав губернатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті вказали на різницю між туристами з України та Росії.