В Італії розповіли, скільки ще будуть закриті кордони

Анна Міхно Журнал 10:19, 26.04.2020

Міністр культури й туризму Італії Даріо Франческіні заявив, що країна не стане відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Про це пише газета La Repubblica.

Кордони Італії будуть закриті до кінця 2020 року
enjourney.ru

За словами Франческіні, рішення про відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави.

Крім того, міністр зазначив, що в травні в Італії може поновитися робота музеїв і головних визначних пам'яток, які були закриті через спалах коронавірусу.

Так, серед тих пам'яток, які найімовірніше будуть відкриті, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.

Помпеї
turista.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що турецькі готелі можуть відмовитися від системи all inclusive через пандемію коронавірусу.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

До 26 квітня 1986 року на ЧАЕС було ще дві аварії: розкрилася страшна правда

Затримають Філатова? Журналіст повідомив про раптове рішення Венедіктової

"Ми у відчаї, нас не пускають додому!" Сотні українців застрягли в ОАЕ

Зеленського спіймали на брехні про зарплати чиновників: хто отримує більше ніж 47 тисяч грн

"Він злочинець!" У Грузії різко звернулися до Разумкова через призначення Саакашвілі. Лист