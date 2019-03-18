У Європі заблукали вісім українських туристів: як так вийшло

Восьмеро українських туристів, котрі їздили автобусним туром, залишилися без групи і всіх речей у Стокгольмі.

Як повідомляє ТСН, коли туристи прийшли в порт, щоб повернутися зі Стокгольма в Ригу, посадка на пором уже закінчилася. Всі вони стверджують, що керівник їхньої групи не впорався зі своїми обов'язками.

Щоб наздогнати автобус, їм довелося за власні кошт купувати декілька трансферів.

"Ми спізнилися тому, що не мали достатньої інформації, коли закриваються гейти і як все це відбувається. Гід чітко сказав бути на поромі о 17:00, відповідно ми прийшли о 16:50, гейти були вже закриті, тому що нам повідомили, що посадка на пором закінчується о 16:45. Ніхто на цьому не акцентував", — каже туристка Наталя.

Туристам довелося взяти нові квитки в Таллінн, оскільки рейсів до Риги того дня не було. А з Таллінна — автобусом у Ригу. Але і там їх вже ніхто не чекав. Тому їм довелося орендувати два автомобілі й наздогнати свій автобус уже в Каунасі.

Директор турфірми заперечує провину компанії. "У туристів було написано чітко — о 17-ій годині відправлення. Люди не зрозуміли час. Уся група зрозуміла, а вісім чоловік не зрозуміли — це їхні особисті проблеми, ось і все", — говорять у турфірмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Різдвяну ніч у горах на Закарпатті заблукали п'ятеро українських туристів.

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