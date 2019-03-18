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/Журнал

У Європі заблукали вісім українських туристів: як так вийшло

1.6тЧитати матеріал російською

Восьмеро українських туристів, котрі їздили автобусним туром, залишилися без групи і всіх речей у Стокгольмі.

Як повідомляє ТСН, коли туристи прийшли в порт, щоб повернутися зі Стокгольма в Ригу, посадка на пором уже закінчилася. Всі вони стверджують, що керівник їхньої групи не впорався зі своїми обов'язками.

У Європі заблукали вісім українських туристів: як так вийшло

Щоб наздогнати автобус, їм довелося за власні кошт купувати декілька трансферів.

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"Ми спізнилися тому, що не мали достатньої інформації, коли закриваються гейти і як все це відбувається. Гід чітко сказав бути на поромі о 17:00, відповідно ми прийшли о 16:50, гейти були вже закриті, тому що нам повідомили, що посадка на пором закінчується о 16:45. Ніхто на цьому не акцентував", — каже туристка Наталя.

Туристам довелося взяти нові квитки в Таллінн, оскільки рейсів до Риги того дня не було. А з Таллінна — автобусом у Ригу. Але і там їх вже ніхто не чекав. Тому їм довелося орендувати два автомобілі й наздогнати свій автобус уже в Каунасі.

Директор турфірми заперечує провину компанії. "У туристів було написано чітко — о 17-ій годині відправлення. Люди не зрозуміли час. Уся група зрозуміла, а вісім чоловік не зрозуміли — це їхні особисті проблеми, ось і все", — говорять у турфірмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Різдвяну ніч у горах на Закарпатті заблукали п'ятеро українських туристів.

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Місце
ШвеціяСтокгольм
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