Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

В Європі розробили план по відкриттю кордонів: відомі умови

758
Читати матеріал російською

Єврокомісія опублікувала керівництво по відновленню туризму в Європі влітку поточного року після пандемії коронавірусу.

Відповідні документи з'явилися на офіційному сайті.

В Європі розробили план по відкриттю кордонів: відомі умови

biletik.aero

Так, згідно з планом, для початку кожна держава повинна поступово відкрити всі внутрішні кордони, а також кордони з країнами зі схожою епідеміологічною ситуацією.

Крім цього, необхідно відновити транспортні послуги: пасажирські перевезення повітряним, залізничним, автомобільним і водним транспортом. Також відновити роботу об'єктів туристичної інфраструктури – готелів і місць відпочинку.

В Європі розробили план по відкриттю кордонів: відомі умови

tripway.com

Крім того, кожній державі пропонується створити додатки для мобільних пристроїв, які будуть містити в собі анонімні дані людей, які заразилися, і будуть заздалегідь попереджати інших про можливий ризик.

Втім, наголошується, що план носить виключно рекомендаційний характер, і остаточне рішення кожної країни буде стояти за їхніми лідерами.

В Європі розробили план по відкриттю кордонів: відомі умови

apltravel.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн ЄС попередила, що через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Наприклад, пасажирів зобов'яжуть бути в масці, в аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції, а також введуть вибірковий контроль температури перед посадкою. Крім того, деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 296 тисяч.

  • В Україні запустять нове тестування на коронавірус, яке доступніше, ніж ПЛР.

  • ВООЗ попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, як ВІЛ.

  • Лікарі назвали найбільш небезпечний ранній симптом COVID-19 – він загрожує важкою формою захворювання.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги