В Європі розробили план по відкриттю кордонів: відомі умови

Єврокомісія опублікувала керівництво по відновленню туризму в Європі влітку поточного року після пандемії коронавірусу.

Відповідні документи з'явилися на офіційному сайті.

biletik.aero

Так, згідно з планом, для початку кожна держава повинна поступово відкрити всі внутрішні кордони, а також кордони з країнами зі схожою епідеміологічною ситуацією.

Крім цього, необхідно відновити транспортні послуги: пасажирські перевезення повітряним, залізничним, автомобільним і водним транспортом. Також відновити роботу об'єктів туристичної інфраструктури – готелів і місць відпочинку.

tripway.com

Крім того, кожній державі пропонується створити додатки для мобільних пристроїв, які будуть містити в собі анонімні дані людей, які заразилися, і будуть заздалегідь попереджати інших про можливий ризик.

Втім, наголошується, що план носить виключно рекомендаційний характер, і остаточне рішення кожної країни буде стояти за їхніми лідерами.

apltravel.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше низка країн ЄС попередила, що через пандемію коронавірусу в світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Наприклад, пасажирів зобов'яжуть бути в масці, в аеропортах вимагатимуть дотримуватися дистанції, а також введуть вибірковий контроль температури перед посадкою. Крім того, деякі країни хочуть дозволити авіасполучення тільки з тими державами, де немає коронавірусу.

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