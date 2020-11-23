В Єгипті вказали на різницю між туристами з України та Росії

Журналістка Людмила Балабай розповіла, як в Єгипті ставляться до українських туристів і в чому їх різниця з росіянами.

За її словами, в Шарм-ель-Шейху, Хургаді, Луксорі – тих містах, де туристів повно, до українців звикли і вважають їх основою економіки міста. Про це Балабай повідомила в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

"З ними будуть привітні, навіть нав'язливі. Але єгиптяни не дуже люблять українців, вважаючи їх скупими покупцями. Вони начебто розуміють, що добробут жителів України не такий гарний, як в Європі, однак вважають нас "жадібними", – зазначила журналістка.

Крім того, єгиптяни часто зізнаються, що з українцями спілкуватися легше, ніж з росіянами. "В українців більше самоповаги, ніж у росіян. З ними спілкуватися приємніше, вони частіше знають англійську або хоча б намагаються нею говорити", – кажуть вони.

Українка розповіла, як в Єгипті ставляться до туристів story.instore.travel

"У Каїрі та Александрії все залежить від району – якщо там живуть одні місцеві, то до іноземців можуть ставитися з побоюванням. Ми одного разу заїхали на заправку і коли працівник побачив, що я іноземка, намагався з'ясувати в чоловіка, де він мене "знайшов". А коли дізнався, що я – дружина, був у захваті та питав, як йому одружитися з українкою", – наголосила Балабай.

Вона додала, що працівники поліції не висуватимуть жодних претензій українцям, оскільки турист – це "священна корова" в Єгипті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка назвала найкрасивіші і незвичайні місця в Єгипті.