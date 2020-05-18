В Австралії пілот розбився на саморобному літаку біля житлового будинку. Фото

Пілот з Австралії побудував легкомоторний літак і розбився недалеко від житлового будинку в штаті Новий Південний Уельс.

Один з очевидців трагедії спробував витягнути льотчика з-під уламків судна і надати йому першу медичну допомогу, однак пілот все ж помер. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Керівник австралійського аероклубу сказав, що льотчик намагався здійснити посадку на смугу аеропорту, але двигун дав збій, і літак упав на землю в приватних володіннях.

Як розповів представник Управління безпеки цивільної авіації Пітер Гібсон, загиблий чоловік до цього самостійно зібрав гідролітак Osprey 2.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пілот американської авіакомпанії Southwest Airlines збив людину, будучи за штурвалом літака Boeing 737.

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