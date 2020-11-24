Українці застрягли в Єгипті через тести на COVID-19 і назвали найголовніші ризики для туристів

Українка Оксана та її чоловік застрягли в Єгипті в місті Хургада і не можуть покинути готель, який став для них обсерваторією.

Так, туристи прилетіли на відпочинок ще 7 листопада і відразу в аеропорту здали тест на коронавірус. Через дві доби чоловік Оксани отримав позитивний результат, пише "TourDom.ru".

Чоловіка без симптомів захворювання помістили на карантин в окремий номер. Наступний тест також виявився позитивним, але хвороба не виявлялася.

Через тиждень українського туриста звільнили з-під карантину і дозволили відпочивати в очікуванні наступного тестування, призначеного на 18 листопада.

"Ми сподівалися, що це буде останній раз, після чого спокійно полетимо додому. Однак за день до вильоту стало відомо, що і третій тест позитивний. Інформація надійшла по смс без документального підтвердження", – розповіла Оксана.

Тому чоловік не зміг покинути країну, і з 21 листопада їм доводиться перебувати в єгипетському готелі за свій кошт.

Варто зазначити, що страхівка, яку оформили українці, допомогла відшкодувати витрати тільки на окремий номер під час карантину. Четверте тестування призначено на 24 листопада, і його доведеться оплачувати самостійно – 150 доларів.

В українському посольстві Оксані повідомили, що їхньому життю нічого не загрожує, тому нічим допомогти їм не можуть.

У туроператорській компанії, що відправила пару на відпочинок, також розвели руками: подібні випадки відбуваються, і поки результат тесту не виявиться негативним – полетіти додому не вийде.

Оксана попередила інших туристів, що тест краще робити перед вильотом на відпочинок, а також варто ретельніше обирати страхову компанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка назвала найкрасивіші і незвичайні місця в Єгипті.