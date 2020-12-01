Українці – про дивні традиції в Перу: коктейль з жаб вважають корисним для потенції

Українці Віталій і Аліна, учасники проєкту "Кохання на виживання", відвідали Перу і розповіли про незвичайні традиції у країні. Так, зокрема парі довелося спробувати "смузі" з жаб і смажену морську свинку.

За словами мандрівників, місцеві делікатеси, які вважаються національним надбанням в Перу, викликали у них шок і огиду. Про це OBOZREVATEL розповіла пресслужба Нового каналу.

Так, пара відзначила, що для перуанців – абсолютно нормально перемолоти жабу в блендері і "ласувати" таким напоєм. Вважається, що він допомагає при захворюваннях легенів, астмі, імпотенції та фізичної втоми.

Українці розповіли про дивні традиціях Перу. Пресслужба Нового каналу

"Запах у "напою" був просто огидний. Смерділо жабами і річкою. В рідині були червоні крупинки, що не пролазили через трубочку. Не знаю, це шматочки жаби або щось інше. Але мене нудило", – поділилася Аліна.

Коктейль з жаб вважається традиційним делікатесом в Перу. Пресслужба Нового каналу

Українців вразила ще одна місцева традиція – вживати в їжу морських свинок, які вважаються в Латинській Америці одним з "ходових" продуктів харчування.

Страва називається "куй" – це справжній порятунок для бідних жителів Перу. Тварини не займають багато місця і швидко ростуть. Тому такий делікатес можуть дозволити собі навіть небагаті перуанці.

Куй – один з найбільш незвичайних делікатесів світу. Пресслужба Нового каналу

"У смаженої морської свинки чітко було видно лапи і зуби. Я відмовлялася її їсти, але мені довелося", – розповіла дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі популярних туристичних країн назвали головні заборони, про які повинні пам'ятати іноземці. В першу чергу, це стосується поводження з природою і тваринами.