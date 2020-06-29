Українці не зможуть потрапити в ЄС з 1 липня: список "дозволених" країн оновили

України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня – країну виключили з попереднього "зеленого списку".

Однак в оновлений червоний перелік країн, де особливо напружена ситуація з поширенням коронавіруса, Україна також не потрапила. Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Відзначимо, спочатку був оприлюднений "зелений" список, який містив 54 країни, в тому числі Україну. Тепер, за інформацією агентства, їх всього 15: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, і – за умови взаємних кроків – Китай.

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В "червоний список" країн, для громадян яких в'їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія та Бразилія.

Про порядок в'їзду з країн, що не увійшли до жодного з переліків, в тому числі з України, поки не повідомляється. Варто відзначити, що рішення не є обов'язковим для країн ЄС, тому для громадян України потенційно можливі виключення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни ЄС змінили правила для авіапасажирів через пандемію. При цьому, в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 країни Європи готові закрити окремі кордони.

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