Український ведучий став першим світлошкірим туристом, який піднявся на Кіліманджаро з вантажем на голові

Ведучий проєкту "У кого більше" (Новий канал) Максим Узол під час поїздки до Танзанії став першим світлошкірим портером, який піднявся на вершину Кіліманджаро з 25-кілограмовим вантажем на голові.

Портер – популярна в Танзанії професія серед чоловіків. Вони допомагають туристам піднімати вантажі на найвищу гору Африки, несучи їх на голові. Мінімальна вага вантажу – 20 кг. До цього європейські туристи не проходили подібні випробування, повідомила OBOZREVATEL пресслужба Нового каналу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрапити на найвищу гору Африки Кіліманджаро було моєю мрією. Тому я вирішив і піднятися туди, і одночасно гроші заробити. Мене погодилися прийняти портером – це людина, яка виносить вантаж туристів на саму верхівку і там допомагає облаштувати табір. За це, за мірками Танзанії, досить непогано платять – 10 доларів в день. Мінімальна вага вантажу – 20 кг. І чим важчий мішок, тим більше зарплата", – розповів ведучий.

Українець виніс на Кіліманджаро 25 кг на голові. Пресслужба Нового каналу

Він підкреслив, що портери несуть мішки з їжею і спорядженням для наметів прямо на голові. Ніякого відпочинку дорогою немає – часу обмаль. Якщо на шляху зустрінеться чиста гірська річка – це вже перемога, оскільки можна зайвий раз попити води.

"Поки ніс мішок в базовий табір, мало не скопитився. Ноги вже зводили судоми, навіть просто говорити було неймовірно важко. Це пекельна праця, тому через свою витривалість там працюють тільки танзанійці. Дивуюся, як ці хлопці щодня піднімаються на гору з 20-кілограммовим вантажем на маківці. До речі, я став першим світлошкірим, який піднявся на Кіліманджаро, як портер. Мені про це сказав власник туристичної компанії. Це було дуже несподіване досягнення для мене", – поділився враженнями Макс Узол.

Макс Узол піднявся на Кіліманджаро з вантажем на голові. Прес-служба Нового каналу

Українець став першим світлошкірим портером в Танзанії. Прес-служба Нового каналу

Як український ведучий спробував себе в ролі портеру. Прес-служба Нового каналу

Макс Узол спробував себе в ролі портеру. Прес-служба Нового каналу

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