Українських туристів попередили про заборону плавати з маскою в Єгипті після НП з акулою

Державне агентство розвитку туризму України попередило відпочиваючих в Єгипті про заборону плавати з маскою далеко від берега.

Так, з 1 листопада буде діяти заборона на заняття водними видами спорту, включаючи дайвінг і снорклінг, з водних суден для осіб, які не мають відповідних сертифікатів, повідомили в пресслужбі агентства.

Заборона діє на східному узбережжі Синайського півострова, включаючи територію від заповідника Рас-Мохаммед на півдні до міста Таба на кордоні з Ізраїлем.

Особи, які не мають відповідних сертифікатів, мають право займатися вищезазначеними видами активного відпочинку виключно в прибережних зонах, а саме в спеціально обладнаних ділянках вздовж готелів.

Українців попередили про заборону плавати з маскою в Єгипті після НП з акулою Пресслужба Державного агентства розвитку туризму України

Нагадаємо, що 25 жовтня під час стоянки екскурсійної яхти в територіальних водах національного заповідника Рас-Мохаммед, який знаходиться поблизу міста Шарм ель-Шейх, українські туристи, мати та її син, зазнали нападу акули під час плавання.

Як повідомили в Посольстві України в Єгипті, українських туристів терміново доставили в міську лікарню Sharm International Hospital, де їм була надана медична допомога. Мати отримала глибокі рани від укусів хижака. Дитина ж зазнала серйозних травм: у неї була ампутована верхня кінцівка нижче ліктя, а також отримані глибокі рани на спині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, акула, яка покусала сім'ю українців в Єгипті, вела себе неприродно агресивно.