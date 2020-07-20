Українські зірки розповіли, які місця обрали для літнього відпочинку

Більшість українських зірок обрали відпочинок у Карпатах, хоч і до карантину планували провести літні дні за кордоном.

Як йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень", ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, що ще так довго не був вдома, адже в рамках роботи подорожує екзотичними країнами (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я ніколи так довго не бачив свою дружину. Такий тривалий період поряд. Ми навіть жартуємо. Вона каже: "Боже, не їдеш вже пів року. Ти поїдеш коли-небудь?" – поділився ведучий.

Цього літа Комаров разом з дружиною Олександрою Кучеренко встигли підкорити Драгобрат, відвідати Буковель та взяти участь в гуцульських конкурсах у Коломиї (Івано-Франківська область).

Комаров і Кучеренко відпочивали в Буковелі Скриншот відео

А співачка Ірина Федишин хотіла полетіти на Мальдіви, однак через карантин відпочивала в Одесі. Зараз зірка відпочиває з родиною в Карпатах. Тим часом Тоня Матвієнко вже встигла відпочити в Коблево разом з мамою та дочкою, а тепер відпочиває в Яремчі.

Проте не всі українські зірки під час карантину відпочивають. Наприклад, співачка Тіна Кароль працює та навіть дає концерти.

"Я дуже активна жінка. У мене все має працювати, гудіти, варитись. Я за цей час написала альбом. Багато чого зробила в освітньому для себе, для Веніаміна", – розповіла зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ми проаналізували поточні тенденції пошукових запитів, пов'язаних із відпочинком, і розповіли, які курорти виявилися найпопулярнішими серед українців.