МоваЯзык

Топтеми:

Українські зірки розповіли, які місця обрали для літнього відпочинку

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Журнал
2,1 т.
Українські зірки розповіли, які місця обрали для літнього відпочинку

Українські зірки розповіли, які місця обрали для літнього відпочинку. vkarpatah.in.ua

Більшість українських зірок обрали відпочинок у Карпатах, хоч і до карантину планували провести літні дні за кордоном.

Як йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень", ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, що ще так довго не був вдома, адже в рамках роботи подорожує екзотичними країнами (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я ніколи так довго не бачив свою дружину. Такий тривалий період поряд. Ми навіть жартуємо. Вона каже: "Боже, не їдеш вже пів року. Ти поїдеш коли-небудь?" – поділився ведучий.

Цього літа Комаров разом з дружиною Олександрою Кучеренко встигли підкорити Драгобрат, відвідати Буковель та взяти участь в гуцульських конкурсах у Коломиї (Івано-Франківська область).

Комаров і Кучеренко відпочивали в Буковелі

Комаров і Кучеренко відпочивали в Буковелі Скриншот відео

А співачка Ірина Федишин хотіла полетіти на Мальдіви, однак через карантин відпочивала в Одесі. Зараз зірка відпочиває з родиною в Карпатах. Тим часом Тоня Матвієнко вже встигла відпочити в Коблево разом з мамою та дочкою, а тепер відпочиває в Яремчі.

Проте не всі українські зірки під час карантину відпочивають. Наприклад, співачка Тіна Кароль працює та навіть дає концерти.

"Я дуже активна жінка. У мене все має працювати, гудіти, варитись. Я за цей час написала альбом. Багато чого зробила в освітньому для себе, для Веніаміна", – розповіла зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ми проаналізували поточні тенденції пошукових запитів, пов'язаних із відпочинком, і розповіли, які курорти виявилися найпопулярнішими серед українців.

Українаподорожіподорожі УкраїноюТоня МатвієнкоІрина ФедишинТіна КарольДмитро Комаров
Поділитися в Facebook
  2. Travel
  3. Журнал