Українські туристи масово скасовують відпустку через коронавірус: чи можна повернути гроші

Експерт з авіаційного права Андрій Гук заявив, що пасажири мають право на примусове повернення коштів, якщо авіакомпанія скасувала рейс через рішення влади ввести карантин.

Про це Гук написав на своїй сторінці в Facebook.

biletik.aero

Зокрема, експерт пише, що форс-мажор звільняє авіакомпанію від компенсацій, але не від повернення вартості квитка. Якщо авіакомпанії пропонують тільки перенести дату або повернення вартості квитка за умовами тарифу (добровільне повернення), то пасажири повинні знати, що у них є право відмовитися від перенесення дати й вимагати примусового повернення.

Гук зазначає, що авіакомпанії скасовують рейси через рішення органів влади, а не пасажири відмовляються від квитка.

У даному випадку авіакомпанії зобов'язані:

Проінформувати пасажирів про правила відшкодування (не про скасування, про скасування повинно бути внесено в систему бронювання/дистрибуції за вісім годин до рейсу);

Запропонувати альтернативу;

Якщо пасажир відмовився від альтернативи – повернути всі кошти, навіть якщо тариф цього не передбачає.

avianews.com

Також Гук радить пасажирам не писати авіакомпаніям запит на скасування квитка. Потрібно писати запит на письмове підтвердження факту скасування рейсу й причини скасування та заяву про повернення всіх коштів із зазначенням, що рейс та зміна дати більше не задовольняє ваші потреби.

iev.aero

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