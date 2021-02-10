Українська ведуча розповіла, як отруїлася аміаком на зйомках у В'єтнамі

Ведуча реаліті "У кого більше?" Анастасія Кошман розповіла про ризик для життя і погане самопочуття через екстремальні зйомки у В'єтнамі. Так, в рамках проєкту зірка влаштувалася працювати на виробництво рибного соусу, де отруїлася аміаком.

Подробицями з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу". За словами Кошман, їй дісталася робота чистильниці басейнів, де перегниває риба. За технологією, саме таку рибу, засипану морською сіллю, і використовують для приготування соусу. Дівчині довелося вручну вимивати величезний чан, після чого їй стало погано.

"У них було багато риби вперемішку з морською сіллю. Перегнивання цієї суміші протягом шести місяців і є процесом виробництва соусу. Там нереально смерділо, хотілося витерти ніс спиртом... Час від часу я підіймалася з резервуара, щоб подихати, але це ніяк не допомагало. Блювотний рефлекс був кожну секунду. Згодом у мене почала дуже сильно боліти голова. Потім дуже почали пекти очі. Я просто не могла їх відкрити", – розповіла ведуча.

Кошман влаштувалася працювати на виробництво рибного соусу пресслужба "Нового каналу"

Кошман влаштувалася працювати на виробництво рибного соусу пресслужба "Нового каналу"

Анастасія також додала, що згодом вийшла подихати свіжим повітрям. Дівчині дали води, щоб вона вмилася. Працівники на виробництві сказали, що ведуча отруїлася аміаком.

Кошман розповіла, як отруїлася аміаком у В'єтнамі пресслужба "Нового каналу"

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