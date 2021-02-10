Українська ведуча розповіла, як отруїлася аміаком на зйомках у В'єтнамі

Ведуча реаліті "У кого більше?" Анастасія Кошман розповіла про ризик для життя і погане самопочуття через екстремальні зйомки у В'єтнамі. Так, в рамках проєкту зірка влаштувалася працювати на виробництво рибного соусу, де отруїлася аміаком.

Подробицями з OBOZREVATEL поділилася пресслужба "Нового каналу". За словами Кошман, їй дісталася робота чистильниці басейнів, де перегниває риба. За технологією, саме таку рибу, засипану морською сіллю, і використовують для приготування соусу. Дівчині довелося вручну вимивати величезний чан, після чого їй стало погано.

"У них було багато риби вперемішку з морською сіллю. Перегнивання цієї суміші протягом шести місяців і є процесом виробництва соусу. Там нереально смерділо, хотілося витерти ніс спиртом... Час від часу я підіймалася з резервуара, щоб подихати, але це ніяк не допомагало. Блювотний рефлекс був кожну секунду. Згодом у мене почала дуже сильно боліти голова. Потім дуже почали пекти очі. Я просто не могла їх відкрити", – розповіла ведуча.

Анастасія також додала, що згодом вийшла подихати свіжим повітрям. Дівчині дали води, щоб вона вмилася. Працівники на виробництві сказали, що ведуча отруїлася аміаком.

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