Україна втратила безвіз із двома країнами: що трапилося

Україна втратила безвізовий режим з африканськими республіками Джібуті і Беніном, що опустило нашу країну в рейтингу паспортів світу з 40 на 44 місце.

Про це свідчать дані оновленого Індексу паспортів, який відображає останні зміни в безвізовому режимі всіх країн світу.

В останні місяці африканські республіки Джибуті і Бенін змінили свою візову політику, і тепер українці повинні отримувати електронну візу замість візи після прибуття. Методологія Індексу паспортів зараховує візу після прибуття як безвізовий в'їзд, а електронну - немає.

Перше місце в рейтингу як і раніше займають Японія і Сінгапур, паспорти яких дозволяють відвідувати без візи 189 країн світу. Південна Корея, яка розділяла з ними лідерство, спустилася на друге місце - до Німеччини і Фінляндії (187 країн). Трійку лідерів замикають Данія, Італія та Люксембург (186 країн).

Як відзначають в Henley & Partners, зміни в перших рядках індексу викликані в основному пом'якшенням візової політики Пакистану. У надії залучити туристів і стимулювати економіку Пакистан тепер пропонує візу при прибутті громадянам 50 країн, включаючи Фінляндію, Швейцарію, Іспанію, Мальту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня українські туристи можуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз. Також Кабмін схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікані в Карибському басейні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!