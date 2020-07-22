Україна скасувала візи для шести країн: список

Ольга Веркалець Журнал 15:20, 22.07.2020 Оновлено: 16:11, 22.07.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Як ідеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, безвіз почне діяти з 1 серпня 2020 року.

Отже, більше не потрібна віза громадянам таких країн, як:

  • Австралія;

  • Нова Зеландія;

  • Королівство Бахрейн;

  • Держава Кувейт;

  • Султанат Оман;

  • Королівство Саудівська Аравія.

Україна скасувала візи для шести країн
24 Канал

Зазначимо, що громадяни вищевказаних держав матимуть право на перебування на території України 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 липня для українців відкрили кордони ще 13 держав. Загалом громадяни України можуть подорожувати по 39 країнах світу.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

У Києві попрощалися із загиблим під Зайцевим медиком Миколою Іліним. Фото церемонії

Зеленський розповів, як домовився з луцьким терористом і чому операція затягнулася

Затримання Максима Плохого: на повному відео операції побачили дивний факт

Долара по 26 грн більше не має бути, – міністр економіки Петрашко

Зеленський вмовив терориста в Луцьку здатися, – ОП