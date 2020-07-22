Україна скасувала візи для шести країн: список

Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Як ідеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента, безвіз почне діяти з 1 серпня 2020 року.

Отже, більше не потрібна віза громадянам таких країн, як:

Австралія;

Нова Зеландія;

Королівство Бахрейн;

Держава Кувейт;

Султанат Оман;

Королівство Саудівська Аравія.

Україна скасувала візи для шести країн 24 Канал

Зазначимо, що громадяни вищевказаних держав матимуть право на перебування на території України 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 21 липня для українців відкрили кордони ще 13 держав. Загалом громадяни України можуть подорожувати по 39 країнах світу.