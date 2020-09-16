Україна підписала угоду про безвіз з курортною країною

Юля Ухіна Журнал 15:03, 16.09.2020 Оновлено: 15:23, 16.09.2020

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною, яка розташована в Карибському морі, Гренадою.

Такою інформацією 16 вересня поділився народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Україна та Гренада домовилися про безвізовий режим. Відтепер літати на Карибське море буде значно простіше. Відповідну постанову затвердив Кабмін", – йдеться в повідомленні.

Telegram-канал Олексія Гончаренка
Telegram-канал Олексія Гончаренка

Зазначимо, що угода передбачає введення безвізових поїздок для громадян України та Гренади терміном на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

Госпожа Венедиктова, будете продолжать позориться или выполните закон?

На Донбасі загинув воїн ЗСУ: стала відома причина

"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником майже з 4 тисячі євро. фото

Зеленський заявив про готовність до масового виробництва вакцини від COVID-19

Зеленський далекий від обіцянки зламати корупцію в Україні, – Financial Times про скандал із суддею Вовком