Україна отримала безвіз із ще однією країною: умови

Україна підписала міжурядову угоду про взаємне скасування віз із Маршалловими островами.
Рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови", – написав він.
Україна отримала безвіз з Маршалловими островами
Згідно з угодою, відтепер громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
"Ухвалення постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності" – підкреслив прем’єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Україна домовилася про безвіз із Лаосом.
Також Кабмін України підписав угоду про взаємне скасування віз із Республікою Колумбія.
Україна і Монголія підписали угоду про взаємне скасування віз.
В кінці листопада 2019-го Україна підписала угоду з Маршалловими островами про спрощення візового режиму.
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