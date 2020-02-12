Україна отримала безвіз із ще однією країною: умови

Україна підписала міжурядову угоду про взаємне скасування віз із Маршалловими островами.

Рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови", – написав він.

Україна отримала безвіз з Маршалловими островами

Згідно з угодою, відтепер громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Ухвалення постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності" – підкреслив прем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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