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12 лютого • оновлено в 16:16
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/ Журнал

Україна отримала безвіз із ще однією країною: умови

1.6т
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Україна підписала міжурядову угоду про взаємне скасування віз із Маршалловими островами.

Рішення схвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови", – написав він.

Україна отримала безвіз з Маршалловими островами

Україна отримала безвіз з Маршалловими островами

Згідно з угодою, відтепер громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Ухвалення постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності" – підкреслив прем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
подорожі
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну наконец то - с облегчением вздохнули пенсионеры)
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