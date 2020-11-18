Україна отримала безвіз із популярною курортною країною

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні 18 листопада. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в особистому Telegram-акаунті.

"Україна та Індонезія введуть безвіз. Кабмін схвалив проєкт Угоди про взаємне скасування візових вимог між країнами", – зазначив Гончаренко й опублікував відповідний документ.

Зазначається, що громадяни Індонезії можуть перебувати на території України без віз протягом 30 днів. Також громадяни України можуть подорожувати до Індонезії без віз терміном до 30 днів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2021 року зміняться правила безвізового режиму з Європейським Союзом. Причина змін – запуск Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS).