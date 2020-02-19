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19 лютого • оновлено в 14:02
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/ Журнал

Україна отримала безвіз із курортною країною: умови

2.4т
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Україна підписала угоду з Гренадою про взаємне скасування віз.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Гренада

Гренада

travel247.ru

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"Громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в дописі.

Також Гончарук додав, що послиня України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.

Україна отримала безвіз із курортною країною

Telegram Олексія Гончарука

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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