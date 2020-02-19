Україна отримала безвіз із курортною країною: умови

Україна підписала угоду з Гренадою про взаємне скасування віз.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Гренада travel247.ru

"Громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в дописі.

Також Гончарук додав, що послиня України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.

Telegram Олексія Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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