Україна отримала безвіз із курортною країною: умови

Україна підписала угоду з Гренадою про взаємне скасування віз.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Гренада
travel247.ru
"Громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в дописі.
Також Гончарук додав, що послиня України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену угоду.
Telegram Олексія Гончарука
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Україна домовилася про безвіз із Лаосом.
Також Кабмін України підписав угоду про взаємне скасування віз із Республікою Колумбія.
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