Україна може ввести нові правила для туристів: що відомо про паспорти здоров'я
Якщо, так звані, "паспорти здоров'я" будуть введені в світі і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони з'являться і в Україні.
Про це заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, пише видання "Факти.ICTV".
За її словами, поки немає чіткого розуміння, "який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити", немає також чіткої процедури видачі таких паспортів. Зараз розробляються нові санітарно-гігієнічні норми в сфері туризму, які будуть діяти після карантину.
Серед них – проходження температурного скринінгу, дотримання відстані між столиками, кількість людей на квадратний метр, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори в певних місцях, обмеження в басейнах і СПА, дистанція між людьми на пляжах.
Також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску, – додала вона.
Як раніше писав OBOZREVATEL, турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусом. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".