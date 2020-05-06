Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Україна може ввести нові правила для туристів: що відомо про паспорти здоров'я

3.2т
Читати матеріал російською

Якщо, так звані, "паспорти здоров'я" будуть введені в світі і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони з'являться і в Україні.

Про це заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, пише видання "Факти.ICTV".

Україна може ввести нові правила для туристів: що відомо про паспорти здоров'я

pexels.com

За її словами, поки немає чіткого розуміння, "який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити", немає також чіткої процедури видачі таких паспортів. Зараз розробляються нові санітарно-гігієнічні норми в сфері туризму, які будуть діяти після карантину.

Україна може ввести нові правила для туристів: що відомо про паспорти здоров'я

pexels.com

Серед них – проходження температурного скринінгу, дотримання відстані між столиками, кількість людей на квадратний метр, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори в певних місцях, обмеження в басейнах і СПА, дистанція між людьми на пляжах.

Також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску, – додала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусом. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Журнал

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги