Україна може ввести нові правила для туристів: що відомо про паспорти здоров'я

Якщо, так звані, "паспорти здоров'я" будуть введені в світі і рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони з'являться і в Україні.

Про це заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, пише видання "Факти.ICTV".

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За її словами, поки немає чіткого розуміння, "який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити", немає також чіткої процедури видачі таких паспортів. Зараз розробляються нові санітарно-гігієнічні норми в сфері туризму, які будуть діяти після карантину.

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Серед них – проходження температурного скринінгу, дотримання відстані між столиками, кількість людей на квадратний метр, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори в певних місцях, обмеження в басейнах і СПА, дистанція між людьми на пляжах.

Також стане новим трендом, коли ми раніше отримували в готелях тапочки і шампуні, то зараз туди додадуть ще маленький дезінфектор і маску, – додала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусом. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".

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