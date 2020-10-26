У Туреччині знайшли унікальні артефакти, що доводять існування торгового шляху Мугла-Родос

Турецькі дослідники морських глибин виявили на дні Егейського моря унікальні артефакти, які є доказом існування торгового шляху між Муглою (Туреччина) і Родосом (Греція).

Про це повідомляє видання Hürriyet. За словами інсайдерів, в рамках проєкту по інвентаризації корабельних аварій турецькі вчені, які працюють на дослідницькому судні Koca Piri Reis біля Бозбуруну в районі Мармариса, провінція Мугла, знайшли сотні історичних артефактів, вік яких становить 4000 років.

"В рамках проєкту по інвентаризації корабельних аварій турецькі вчені, що працюють на дослідницькому судні Koca Piri Reis біля Бозбуруна в районі Мармариса, в провінції Мугла, знайшли сотні історичних артефактів, датованих приблизно 4 тисячами років... Знахідки показують, що кераміка, вироблена на Криті, швидше за все, подорожувала на північ до Яссосу, Милету, Ефесу та Трої, в Північні Егейські для експорту через Родос та півострів Бозбурун, і на сьогодні існує багато даних про цей шлях", – говориться в повідомленні.

Як зазначається, серед сотень знайдених артефактів: багато керамічних горщиків, кухонного начиння, кам'яних сокир, предметів побуту того часу. Крім того, вчені припускають, що натрапили на сліди існування мінойської цивілізації.

До речі, цей дослідницький проєкт триває з 2019 року. Завдяки знахідкам вчені сподіваються знайти взаємозв'язок між анатолійською та мінойською цивілізаціями й отримати більше інформації про торговельні шляхи того періоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристка з Канади на ім'я Ніколь відправила назад до міста Помпеї (Італія) артефакти, які вкрала в історичній локації під час екскурсії у 2005 році. Жінка зазначила, що всі ці 15 років "сувеніри" приносили їй нещастя.