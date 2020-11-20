У Туреччині вводять комендантську годину у вихідні: ухвалено рішення щодо туристів
Іноземні туристи в Туреччині можуть не дотримуватися комендантської години, яку влада країни встановила у вихідні через зростання захворюваності на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Туреччини. Зазначається, що туристи зможуть вільно пересуватися країною на орендованих машинах за наявності документів про бронювання готелю.
Ресторани і кафе на території готелів продовжать роботу у звичайному режимі. Аналогічні правила на роботу підприємств громадського харчування встановлять і в аеропортах.
Нагадаємо, з 21 листопада в Туреччині почне діяти комендантська година. Торговим центрам та ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари та ресторани працюють тільки на винос.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Таїланд змінив правила в'їзду для туристів, але вони не пов'язані з коронавірусом.
Європейська організація з безпеки повітряної навігації оприлюднила три прогнози відновлення авіаперевезень після наслідків пандемії в Європі.