Готелі Туреччини скасують "шведський стіл": через що і як довго це триватиме

Турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусів. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".

У ресторанах готелів, які отримали "сертифікати здоров'я" і відкриються в травні, зменшать кількість столиків для забезпечення соціальної дистанції. Про це повідомляє АТОР.

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При певних умовах готелі організовують для сімейних туристів окремі зони на березі або біля басейну. Співробітники готелів також будуть зобов'язані щодня проходити медичний огляд, а також працювати в масці та рукавичках.

Як раніше писав OBOZREVATEL, іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. За оцінкою експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

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