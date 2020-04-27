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27 квітня • оновлено в 18:28
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/ Журнал

Готелі Туреччини скасують "шведський стіл": через що і як довго це триватиме

3.3т
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Турецькі готелі відмовляться від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусів. Замість цього туристам запропонують комплексне меню або сервіс "а ля карт".

У ресторанах готелів, які отримали "сертифікати здоров'я" і відкриються в травні, зменшать кількість столиків для забезпечення соціальної дистанції. Про це повідомляє АТОР.

Готелі Туреччини скасують "шведський стіл": через що і як довго це триватиме

pexels.com

При певних умовах готелі організовують для сімейних туристів окремі зони на березі або біля басейну. Співробітники готелів також будуть зобов'язані щодня проходити медичний огляд, а також працювати в масці та рукавичках.

Як раніше писав OBOZREVATEL, іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. За оцінкою експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Туреччина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
10предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну и кому они нужны
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Travel Журнал

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