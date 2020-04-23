У Туреччині можуть скасувати систему "все включено": що буде замість неї

Турецькі готелі можуть відмовитися від системи all inclusive через пандемію коронавірусу.

Так, як пише видання Известия, криза змушує турецьких готельєрів міняти принципи роботи.

"На перший план зараз виходить турбота про здоров'я. Саме тому зросте попит на одиночний відпочинок, замість великих готелів з системою харчування "все включено" туристи будуть вибирати бутік-готелі з обслуговуванням за меню", – розповів представник приймаючої компанії в Туреччині.

kayahotels.com

За словами президент Асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруза Багликайя, систему "все включено" можуть замінити на харчування за меню.

"Система "шведський стіл" являє собою відкриту викладку страв і користування одними і тими ж приборами, що в умовах поширення вірусу неприпустимо. "Все включено" має бути замінено на харчування за меню. Це дозволить забезпечити в тому числі "соціальну дистанцію", – говорить Багликайя.

prohotelia.com

Підтримує скасування системи "все включено" і глава Інституту світового туристичного форуму Булут Багчі:

"Перехід на подачу страв a la carte матиме позитивні результати не тільки для боротьби з пандемією, але і дозволить зменшити кількість відходів харчових продуктів і заощадити кошти".

Проте наголошується, що йдеться лише про розвиток альтернативних моделей роботи, а не про повну відмову від системи "все включено".

csko.ru

Крім того, представник однієї з приймаючих компаній в Туреччині зазначив, що відмова від шведського столу буде актуальною для невеликих готелів, великі ж готелі продовжать працювати за системою "все включено":

"Доказом безпеки відпочинку там стануть сертифікати, які зможуть отримати тільки ті готелі, які дотримуються всіх необхідних вимог щодо забезпечення санітарної та епідеміологічної безпеки".

bpperm.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що туристичний сезон на найпопулярніших у світі курортах Туреччини може бути відкритий вже в кінці травня 2020 року. З такою заявою виступив міністр культури і туризму країни Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу NTV