У Туреччині для туристів ввели нові обмеження: що тепер заборонено

Софія Ковнір Журнал 13:51, 30.11.2020 Оновлено: 13:53, 30.11.2020

У Туреччині ввели нові обмеження для туристів, відпочиваючих в готелях. Це пов'язано із зростанням захворюваності COVID-19.

Таке рішення прийняло Міністерство охорони здоров'я Туреччини, пише видання Hürriyet.

Як стало відомо, всі готелі зобов'язані дотримуватися певних заходів безпеки. Тепер ресторани, які знаходяться на території готелів, можуть обслуговувати тільки своїх постояльців.

У Туреччині ввели нові обмеження для відпочиваючих
atorus.ru

Крім того, їм заборонено видавати їжу на виніс. Також готелям не можна проводити розважальні заходи після 22:00, включаючи живу музику в ресторанах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 грудня в Єгипті введуть нові карантинні правила. Так, магазини, ресторани та інші розважальні заклади працюватимуть в обмеженому режимі.

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Travel Журнал

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