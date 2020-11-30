У Туреччині для туристів ввели нові обмеження: що тепер заборонено

У Туреччині ввели нові обмеження для туристів, відпочиваючих в готелях. Це пов'язано із зростанням захворюваності COVID-19.

Таке рішення прийняло Міністерство охорони здоров'я Туреччини, пише видання Hürriyet.

Як стало відомо, всі готелі зобов'язані дотримуватися певних заходів безпеки. Тепер ресторани, які знаходяться на території готелів, можуть обслуговувати тільки своїх постояльців.

Крім того, їм заборонено видавати їжу на виніс. Також готелям не можна проводити розважальні заходи після 22:00, включаючи живу музику в ресторанах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 грудня в Єгипті введуть нові карантинні правила. Так, магазини, ресторани та інші розважальні заклади працюватимуть в обмеженому режимі.