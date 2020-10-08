У США турист розбився на смерть, тому що хотів зробити ефектне фото

25-річний турист Оландо Серрано-Арзола вирішив зробити ефектне фото з обриву в національному парку штату Арізона (США) і зірвався зі скелі.

Правоохоронці розповіли, що чоловік упав із висоти 30 метрів, а потім його тіло ковзнуло вниз ще на 45 метрів. Від отриманих травм він помер, прибулі на місце медики не змогли його врятувати, пише Insider.

"Коли він спробував злізти, він, ймовірно, втратив рівновагу або не втримався", – заявив Джон Пакстон, який очолює слідство.

Каньйон в Арізоні. New York Post

Також відомо, що на місці інциденту рятувальники знайшли рештки іншої людини. Поки правоохоронці не з'ясували, кому вони належать і скільки часу там були.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці ведмідь підібрався до туристок і налякав їх, коли ті робили селфі. Дівчата намагалися не показувати тварині свого страху.