У США трапилася страшна НП з літаком: постраждала людина

Марія Дідик Журнал 16:50, 8.05.2020 Оновлено: 17:18, 8.05.2020

Пілот американської авіакомпанії Southwest Airlines збив людину, будучи за штурвалом літака Boeing 737.

Аварія сталася з пасажирським лайнером, який летів з Далласа в Остін, штат Техас. Про це повідомляє New York Pоst.

nypost.com

За словами командира повітряного судна, при посадці в аеропорту він помітив сторонню людину на злітно-посадковій смузі, а пізніше працівник наземної служби знайшов там тіло.

Представник аеропорту Брайс Дьюбі заявив, що невідомий чоловік не міг перебувати на робочій ЗПС. Поліція намагається з'ясувати подробиці події.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одна з найбільших авіабудівних компаній Airbus знайшла спосіб розпізнавати коронавірус на борту літака і в аеропортах.

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