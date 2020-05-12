У США співробітниця поліції переїхала туриста на пляжі

У США поліцейська випадково переїхала чоловіка, який відпочивав у Флориді під час пандемії коронавірусу.

Інцидент трапився на одному з пляжів міста Індіан-Шорс. Про це повідомляє New York Post.

nypost.com

66-річний пенсіонер Вільям Козіарз зі штату Мічиган засмагав на піску, а 27-річна співробітниця правоохоронних органів випадково наїхала на нього на машині під час патрулювання території.

"Коли офіцер Наташа Хіндман їхала по піску на низькій швидкості, ліва шина її Ford Explorer переїхала стегна 66-річного Вільяма Козіарза, який лежав на піску", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка негайно доставили в місцеву лікарню з серйозними травмами. Влада продовжує з'ясовувати подробиці інциденту.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пілот американської авіакомпанії Southwest Airlines збив людину, будучи за штурвалом літака Boeing 737.

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