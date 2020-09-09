У США небо стало криваво-червоним через лісові пожежі. Приголомшливі фото і відео

Дим від лісових пожеж, що вирують в американському штаті Орегон, пофарбував небо над містом Салем у криваво-червоні кольори.

Місцеві жителі відразу ж стали викладати в соцмережах містичні фото та відео, зазначаючи, що на них немає жодних фільтрів. Також вони розповіли, що бачили "тліюче вугілля, яке падало з неба", запах диму проникав навіть через замкнені двері та вікна, а попіл осідав на будинках і вулицях (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Daily Storm

Нагадаємо, що в західній частині США через спеку та сильні вітри розігралися масштабні лісові пожежі. Вони дісталися до штатів Каліфорнія, Вашингтон, Колорадо й Орегон, де 8 вересня ситуація виявилася найскладнішою за останні кілька днів.

Reddit

Daily Storm

Reddit

В Орегоні вогонь охопив понад 90 тисяч гектарів лісу й впритул наблизився до міст – довелося евакуювати тисячі людей. 8 вересня губернаторка штату Кейт Браун оголосила надзвичайний стан.

Daily Storm

Reddit

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський штат Флорида охопили масштабні лісові пожежі. Через це понад 1600 місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Вогонь спалахнув у двох округах штату – Санта-Роза і Волтон.