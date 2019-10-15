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15 жовтня • оновлено в 13:55
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/ Журнал

У Сеулі туристок із Росії сприйняли за повій: відео

2.4т Читати матеріал російською

В аеропорту Сеула (Південна Корея) російських туристок сприйняли за повій і закрили в підвалі.

Як повідомив телеграм-канал Mash, у мандрівниць був повний пакет документів на поїздку, зокрема, маршрутний лист, підтвердження броні на проживання і зворотний квиток. Але їх усе одно депортували.

Одну з дівчат одразу посадили на літак, іншим же довелося пробути в підвалі від декількох діб до тижня.

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Одна з постраждалих росіянок

Одна з постраждалих росіянок

Скрін із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше туристка з Росії загинула за невідомих обставин у власному номері готелю на острові Пхукет (Таїланд).

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Південна Корея Сеул
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Думаю, их просто приняли за украинок
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, а тебя даже до Кореи не допустили...
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
Кристина Стефанова, Уверен, их приняли за Кристину Стефанову.
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