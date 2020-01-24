У Парижі раптово закрили Ейфелеву вежу: в чому причина

Ейфелева вежа в Парижі буде закрита для відвідувачів в п'ятницю через національний страйк проти запропонованої владою країни пенсійної реформи.

"Через національний страйк я сьогодні закрита", - повідомляється в офіційному акаунті Ейфелевої вежі в Twitter.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge. #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy - La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

Проте, майданчик навколо вежі буде доступний для відвідувачів безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня через небезпеку поширення коронавируса тимчасово закрилася частина Великої китайської стіни і інші історичні пам'ятки в Китаї.

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