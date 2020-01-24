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24 січня • оновлено в 17:16
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У Парижі раптово закрили Ейфелеву вежу: в чому причина

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Ейфелева вежа в Парижі буде закрита для відвідувачів в п'ятницю через національний страйк проти запропонованої владою країни пенсійної реформи.

"Через національний страйк я сьогодні закрита", - повідомляється в офіційному акаунті Ейфелевої вежі в Twitter.

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Проте, майданчик навколо вежі буде доступний для відвідувачів безкоштовно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня через небезпеку поширення коронавируса тимчасово закрилася частина Великої китайської стіни і інші історичні пам'ятки в Китаї.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Франція
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