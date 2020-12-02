У Парижі продали елемент Ейфелевої вежі за 275 тисяч євро

У вівторок, 1 грудня, у Парижі на аукціоні продали фрагмент Ейфелевої вежі. Вартість лота становила близько 275 тисяч євро.

Про продаж повідомив аукціонний будинок Artcurial на своїй сторінці в Twitter.

Як стало відомо, елемент виявився частиною сходів Ейфелевої вежі, висота якої становить майже три метри. Тепер вона входить до європейської приватної колекції.

На аукціоні продали фрагмент Ейфелевої вежі Twitter Artcurial

Варто відзначити, що Ейфелева вежа – найвпізнаваніша пам'ятка Парижу, названа на честь свого творця і приймає більше шести мільйонів відвідувачів щороку.

Вона знаходиться в 7-му окрузі французької столиці, у північно-західній частині Марсово поля.

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