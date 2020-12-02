У Парижі продали елемент Ейфелевої вежі за 275 тисяч євро

У вівторок, 1 грудня, у Парижі на аукціоні продали фрагмент Ейфелевої вежі. Вартість лота становила близько 275 тисяч євро.

Про продаж повідомив аукціонний будинок Artcurial на своїй сторінці в Twitter.

Як стало відомо, елемент виявився частиною сходів Ейфелевої вежі, висота якої становить майже три метри. Тепер вона входить до європейської приватної колекції.

Варто відзначити, що Ейфелева вежа – найвпізнаваніша пам'ятка Парижу, названа на честь свого творця і приймає більше шести мільйонів відвідувачів щороку.

Вона знаходиться в 7-му окрузі французької столиці, у північно-західній частині Марсово поля.

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