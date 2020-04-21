У мережі показали Чорнобиль після пожежі. Жахливе відео
4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. У мережі показали відео, на якому можна побачити наслідки лиха.
Відео на своїй Youtube-каналі опублікував Стас Капралов (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
Також відео з наслідками пожеж опублікували на сторінці "Dronarium Україна" в Facebook.
"Зйомка велася на кордоні з Зоною відчуження по річці Уж, в смт Поліське, повністю знищеному селі Магдин, напівзгорілому селі Личмани. Кордон із Білоруссю. Овруцький район. Житомирська область. Покажіть обов'язково тим, хто досі спалює траву, вважаючи це нормальним", – підписали відео автори.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі показали на відео, як виглядає випалена вогнем територія Чорнобильської зони відчуження.
Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало фото пожеж у Чорнобильській зоні з космосу.
Також масштабні лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.