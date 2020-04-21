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21 квітня • оновлено в 20:31
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У мережі показали Чорнобиль після пожежі. Жахливе відео

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4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. У мережі показали відео, на якому можна побачити наслідки лиха.

Відео на своїй Youtube-каналі опублікував Стас Капралов (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі показали Чорнобиль після пожежі. Жахливе відео

Також відео з наслідками пожеж опублікували на сторінці "Dronarium Україна" в Facebook.

"Зйомка велася на кордоні з Зоною відчуження по річці Уж, в смт Поліське, повністю знищеному селі Магдин, напівзгорілому селі Личмани. Кордон із Білоруссю. Овруцький район. Житомирська область. Покажіть обов'язково тим, хто досі спалює траву, вважаючи це нормальним", – підписали відео автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна Чорнобиль
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