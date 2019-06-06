ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Журнал

У Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі, але як в нього потрапити?

331Читати матеріал російською

Перший у світі басейн з ефектом безкінечності та оглядом на 360 градусів буде побудований на даху хмарочоса в Лондоні на висоті 220 метрів в повітрі.

Вид з цього пейзажного басейну обіцяє бути захоплюючим, але почекайте, якщо він займає всю поверхню даху хмарочоса, то як же в нього потрапити?

У Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі, але як в нього потрапити?

Проект неймовірного басейну Infinity London з чотирма прозорими огорожами і прозорим дном в мережі відразу викликав кілька питань. Британці запитали архітекторів, невже, щоб поплавати в ньому, потрібно буде добиратися на вершину 55-поверхової будівлі за допомогою вертольота?

Дизайнери пояснили, що потрапити в басейн можна буде незвичайним способом – з нижньої частини конструкції будуть висуватися гвинтові сходи в стилі Джеймса Бонда.

У Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі, але як в нього потрапити?

Технічний директор проекту Алекс Кемслі сказав виданню e-architect : "Зазвичай достатньо простих сходів, але нам не потрібні сходи ззовні будівлі або в басейні. Рішення базується на дверях як у підводному човні, з'єднаних з обертовими гвинтовими сходами, яка піднімаються з дна басейну, коли хтось хоче увійти або вийти з нього. Це абсолютно ультрасучасний дизайн басейну і будівлі, і трохи Джеймса Бонда на додачу!".

Коли компанія проектувала цей незвичайний басейн, то метою було – забезпечити безперешкодний вигляд на місто з будь-якої його точки.

У Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі, але як в нього потрапити?

"Басейн буде обігріватися за допомогою енергії системи кондиціонування будівлі. Цей басейн безумовно не для тих, хто боїться висоти", - додав автор проекту.

Будівництво хмарочосу має розпочатися у 2020 році, коли компанія отримає підтвердження від партнерів і підрядників.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel