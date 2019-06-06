У Лондоні побудують найнезвичніший басейн у світі, але як в нього потрапити?

Перший у світі басейн з ефектом безкінечності та оглядом на 360 градусів буде побудований на даху хмарочоса в Лондоні на висоті 220 метрів в повітрі.

Вид з цього пейзажного басейну обіцяє бути захоплюючим, але почекайте, якщо він займає всю поверхню даху хмарочоса, то як же в нього потрапити?

Проект неймовірного басейну Infinity London з чотирма прозорими огорожами і прозорим дном в мережі відразу викликав кілька питань. Британці запитали архітекторів, невже, щоб поплавати в ньому, потрібно буде добиратися на вершину 55-поверхової будівлі за допомогою вертольота?

Дизайнери пояснили, що потрапити в басейн можна буде незвичайним способом – з нижньої частини конструкції будуть висуватися гвинтові сходи в стилі Джеймса Бонда.

Технічний директор проекту Алекс Кемслі сказав виданню e-architect : "Зазвичай достатньо простих сходів, але нам не потрібні сходи ззовні будівлі або в басейні. Рішення базується на дверях як у підводному човні, з'єднаних з обертовими гвинтовими сходами, яка піднімаються з дна басейну, коли хтось хоче увійти або вийти з нього. Це абсолютно ультрасучасний дизайн басейну і будівлі, і трохи Джеймса Бонда на додачу!".

Коли компанія проектувала цей незвичайний басейн, то метою було – забезпечити безперешкодний вигляд на місто з будь-якої його точки.

"Басейн буде обігріватися за допомогою енергії системи кондиціонування будівлі. Цей басейн безумовно не для тих, хто боїться висоти", - додав автор проекту.

Будівництво хмарочосу має розпочатися у 2020 році, коли компанія отримає підтвердження від партнерів і підрядників.

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