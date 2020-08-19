У літаку під час польоту зламалося вікно: блогер зняв момент на відео

Блогер Карл Хаддад поділився з шанувальниками відео, на якому показав зламане вікно літака під час польоту.

Відповідний ролик хлопець опублікував у своєму TikTok-акаунті. Він розповіла виданню BuzzFeed, що через це пережив "найгірший кошмар в житті" (відео дивіться нижче).

Хаддад летів внутрішнім рейсом з Торонто в Монреаль, що в Канаді. Блогер одразу ж заснув, опустивши голову на скло.

"Через півгодини я прокинувся, тому що зрозумів, що вікно зламано. Я пережив невеликий серцевий напад", – розповів Хаддад.

Проте бортпровідник пояснив хлопцю, що зламалася внутрішня частина вікна, тому серйозної загрози для життя немає. У результаті всі пасажири долетіли до місця призначення без проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса назвала найбезпечніші місця в літаку для пасажирів, які страждають від закачування в зоні турбулентності.