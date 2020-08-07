У курортній Кирилівці на пляжі знайшли 'кладовище медуз'

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області знайшли "кладовище медуз", через яке з'явився страшний сморід і велика кількість сміття.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Андрій Новіков. Він зазначив, що місце з мертвими гнилими медузами знаходиться уздовж лінії прибою на Федотовій косі (фото та відео дивіться нижче).

"Тут весь берег усіяний ними. Вони, здається, на кожному міліметрі води. Запах напівзогнилих медуз теж стоїть дуже неприємний. Ця ділянка в морі встелена слизом гнилих медуз", – поділився Новіков.

Мертві медузи на березі моря Скриншот відео

Слизь, яку залишають мертві медузи Скриншот відео

Мертві медузи на березі моря Скриншот відео

Блогер показав, що залишають після себе медузи, які висохли Скриншот відео

За його словами, у популярних туристських місцях відповідні служби ще прибирають медуз з берега, а на Федотовій косі ніхто цим не займається, тому їх дуже багато назбиралося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новіков розповів, що ціни на продукти та харчування в курортному селищі Кирилівка завищені, а сервіс та обслуговування не розвивається.