У Криму зафіксували рекорд щодо коронавірусу в період проведення дитячої "Нової хвилі"

В анексованому Росією півострові Крим зафіксували рекордний показник захворюваності на коронавірус – 125 нових випадків за останню добу (за офіційними даними).

Цікаво, що в цей період у дитячому таборі "Артек" проходить фестиваль "Нова хвиля", де візьмуть участь десятки дітей, а також російські зірки. Про зростання захворюваності повідомив так званий глава Криму Сергій Аксьонов на офіційній сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

У Криму зафіксували спалах коронавірусу. Сторінка Аксьонова у "ВКонтакте"

Незважаючи на коронавірус, дитячий захід у Криму вирішили не скасовувати. На фестиваль в "Артек" приїхали російські зірки, серед яких Ігор Крутий, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Сосо Павліашвілі, Олег Газманов та інші. У четвер, 8 жовтня, відбудеться масштабний гала-концерт з нагоди фіналу "Нової хвилі".

Водночас в "Артеку" у вересні 2020 вже було зафіксовано спалах COVID-19. Тоді заражені вірусом вчителі продовжували вести заняття в таборі. Окупаційна влада не відреагувала на ситуацію.

Крутий, Аксьонов і Кіркоров на дитячій "Новій хвилі" в Криму. Комсомольська правда

Російські ЗМІ, зі свого боку, поширили інформацію про те, що антирекорд щодо коронавірусу в Криму з початку пандемії фіксується п'ятий день поспіль. Водночас вони назвали півострів "найпопулярнішим курортом РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відпочиваючий в анексованому Росією Криму чоловік перейменував скелю на свою честь, просвердливши її дрилем і повісивши на неї табличку. Інцидент спровокував скандал у мережі.