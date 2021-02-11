У Єгипті побудують найбільше в Африці колесо огляду

У Єгипті почалося будівництво п'ятого за величиною у світі та найбільшого в Африці колеса огляду. Атракціон зводиться в Каїрі на березі річки Ніл.

Так, висота першого в Єгипті колеса огляду під назвою Cairo Eye ("Каїрське око") становитиме 120 метрів. На його зведення інвестують близько 500 млн єгипетських фунтів (близько $32 млн). Про це повідомляє Islamtoday.

Підіймати гостей на висоту 40-поверхового хмарочоса будуть 48 кабінок місткістю від шести до восьми осіб. У зоні відпочинку навколо атракціону відкриють ресторани, кафе, магазини й театр.

Проєкт Cairo Eye middleeasteye.net

Перших гостей Cairo Eye прийме 2022 року. Очікується, що на рік його відвідуватимуть близько 2,5 мільйона осіб.

У Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки та готелі для місцевих та іноземних мандрівників. Так, вона діятиме з 15 січня до кінця лютого 2021-го.

Також стало відомо, що навколо популярного туристичного курорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті закінчили будівництво бетонної стіни, яка має захистити туристів від зовнішніх загроз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська реперка Alyona Alyona вирішила поїхати на відпочинок у Шарм-ель-Шейх і розчарувалася відпусткою. Знаменитість поділилася своїми враженнями про Єгипет.